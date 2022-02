Tendances Première : Le grand marché des invendus (Imagine Demain Le Monde n°148) sur Auvio

L’aide alimentaire concernerait 600 000 personnes en Belgique. La crise du Covid n’a fait que renforcer leur nombre, mais les a aussi rendues visibles, obligées de faire la file dans la rue. Derrière les comptoirs des associations, ce sont des milliers de bénévoles ou salariés des services sociaux qui se démènent chaque jour pour récolter toujours plus de vivres – pour beaucoup des invendus de l’industrie agroalimentaire, de la grande distribution ou de petits commerces. Un système qui tourne à plein régime. On décrypte ce système avec Laure de Hesselle, journaliste, Brigitte Grisar de la fédération des services sociaux et Dominique Watteyne, du frigo solidaire Les Cagettes.