Tendances Première : La face cachée de la psychologie positive (Ed. Mardaga) sur Auvio

Depuis quelques années, la psychologie positive connaît un succès important auprès du grand public. Favorisant les aspects positifs des individus, des institutions, et de la société, elle cherche à mener chacun vers une vie épanouissante et pleine de sens. Elle répond ainsi à la quête de bonheur et de bien-être à laquelle s’adonne l’homme depuis les débuts de l’humanité, en fournissant des méthodes claires, concrètes et faciles à appliquer. Il n’est donc pas étonnant qu’elle ait si rapidement séduit le monde académique, clinique, ainsi que le grand public. Mais est-ce si facile d’être heureux, et la psychologie positive offre-t-elle des stratégies réellement efficaces et désirables ? Dans La face cachée de la psychologie positive, Michel Hansenne, docteur en psychologie, revient sur les failles méthodologiques et théoriques de ce paradigme psychologique : ses imprécisions et la relative efficacité de ses interventions le rendent très contestable sur le plan scientifique. Il met en exergue ses imperfections, son caractère profondément naïf et ses dérives.