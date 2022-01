Tendances Première : Les nouveaux enjeux du maraîchage, une agriculture sur petite surface sur Auvio

Les circuits courts, mode de distribution plus respectueux de l’environnement, sont toujours plus préconisés. Le maraîchage diversifié sur petites surfaces attire d’ailleurs de plus en plus de candidats. Mais si ce système est intéressant, il n’est pas simple pour autant et beaucoup d’exploitations sont en difficulté ou disparaissent. Entre crise du covid, hausse des prix de l’énergie et météo capricieuse, la situation est instable. Et les « petits » maraichers doivent aussi faire face à une clientèle volage. Hyper présente au début de la crise, elle a tendance aujourd’hui à négliger ces circuits courts. C’est l’un des constats du magazine Tchak ! , « la revue paysanne et citoyenne qui tranche ». Pour en parler Claire Lengrand, journaliste, auteure de l’article, Timothée Petel chargé de mission Politique & Groupements de producteurs (FUGEA) et Emilie Verkaeren, maraîchère et co-administratrice du Groupement des maraîchers diversifiés bio sur petite surface.