Tendances Première : La tendance est à l’upcycling ! sur Auvio

Les pratiques de l’économie circulaire se multiplient et touchent aujourd’hui presque tous les domaines. Les consommateurs montrent un intérêt marqué pour les pratiques plus écologiques, à commencer par l'upcycling. Une tendance qui se confirmera en 2022 selon différentes études en Europe. Mais upcycling et recyclage ne sont pas tout à fait les mêmes concepts. Pour être recyclés, les éléments doivent être traités pour en extraire les matières premières à réutiliser. Dans l’upcycling, les matériaux ou produits qui ne sont plus utilisés sont récupérés dans leur intégralité, afin de les revaloriser et souvent de leur donner une valeur ajoutée. On en parle avec Marc Detraux, directeur général et fondateur de la Ressourcerie, Nicolas Coeckelberghs, cofondateur de BC Materials et Natacha Ghiste, pour l’Atelier des Usages. Avec aussi Astrid Van der Heijden, chef du projet Label Jaune des Petits Riens. https://petitsriens.be/ https://www.laressourcerie.be/ https://www.usages.be/ https://www.bcmaterials.org/