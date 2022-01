Tendances Première : Le Trou Noir par le photographe Heino Falcke. Lumière dans l’obscurité (Ed. Buchet Chastel) sur Auvio

Lumière dans l’obscurité (Ed. Buchet Chastel) Un trou noir est un objet céleste si compact que l’intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s’en échapper. Il ne peut ni émettre, ni diffuser la lumière, ce qui revient à dire qu’il est optiquement invisible. Heino Falcke a été le premier à photographier, en 2019, un trou noir en plein coeur du cosmos – ce qui paraissait totalement impossible, et a stupéfié le monde entier. Dans son livre, l’astrophysicien raconte l’aventure scientifique inédite de cette photographie, l’histoire des trous noirs, et les mystères subsistant autour de ces objets qui demeurent intrigants et énigmatiques. Que dit l’existence des trous noirs de l’humanité ? Pourquoi avons-nous tant de mal à comprendre ce phénomène ? Notre rapport à la finitude est-il modifié depuis que nous connaissons un peu mieux les trous noirs ? Heino Falcke est notre invité.