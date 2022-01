Tendances Première : Une finance solidaire et à impact positif sur Auvio

Il est aujourd’hui de plus en plus facile d’investir en combinant rentabilité financière et impact social et/ou environnemental. Si la finance durable est aujourd’hui un secteur reconnu et en forte croissance, il recouvre des outils et des moyens d’actions bien différents. Finance à impact, solidaire, responsable, verte… quelle réalité derrière ces termes ? On en parle avec Bernard Bayot “Financité-NewB”, François De Borchgrave, Co-fondateur de « Kois » et Alain Boribon, créateur de Citizenfund.