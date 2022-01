Tendances Première : Méditer avec le Dr Steven Laureys (Ed. Odile Jacob) sur Auvio

Le neurologue Steven Laureys, est de retour avec un carnet d’exercices et nous en présente tous les bienfaits : moins de stress et d’anxiété ; un esprit plus vif et plus créatif ; un meilleur sommeil ; un système immunitaire plus fort. Souvent, nous avons du mal à appuyer sur le bouton « pause », à nous arrêter et à réfléchir à ce qui se passe dans notre tête. Cette forme de gymnastique mentale est le moyen le plus rapide et le plus simple de prendre soin de notre santé mentale. Ce livre vous propose donc des dizaines d’exercices de méditation que vous pouvez faire n’importe où et n’importe quand dans la journée : sous la douche, en cuisinant, dans le train, au travail… seul, avec votre partenaire, vos amis ou en famille. Steven Laureys, neurologue, et directeur de l’unité de recherches sur la conscience au centre de recherches Giga de l’Université et CHU de Liège sera notre invité.