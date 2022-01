Tendances Première : ASKIP, réponses à la santé mentale des jeunes sur Auvio

Chaque année, l’Institut d’enquêtes Solidaris étudie l’état de bien-être de la population au travers du « Baromètre Bien-être et Confiance ». Les chiffres du baromètre reflètent une situation assez inquiétante chez les 18 – 24 ans : Près de 1 jeune sur 2 est en état de stress élevé et près de 3 jeunes sur 10 souffrent de dépression (modérée à sévère), ressentent de la solitude (souvent ou très souvent) et ont déjà été confrontés à des problèmes de violence. Dans ce cadre, ASKIP, c’est un rendez-vous santé pour questionner en toute liberté ! Déprime et dépression, même combat ? Peut-on parler de jeunesse sacrifiée dans le contexte de la crise sanitaire ? Les jeunes ont-ils mauvaise presse ? Être jeune, c’était vraiment mieux avant ? Florence Ringlet, Psychologue et directrice Thérapeutique d’un centre de prévention suicide, François Perl, directeur du pôle acteur social et citoyen chez Solidaris, Éléonore Naomé, Chargée de communication, Latitude Jeunes asbl et Guillaume Vilain, Fondateur de Kiligi.