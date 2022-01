Tendances Première : Tendre vers un numérique Responsable. Réflexion, trucs et astuces. sur Auvio

Traditionnellement, le mois de janvier est propice pour beaucoup de jeunes au questionnement quant à leur future orientation scolaire, académique et professionnelle. Quelles études vont-ils choisir pour l’année académique suivante ? Et après leurs cursus, vers quel job souhaitent-ils s’orienter ? Et en ces temps de crise sanitaire, les interrogations voire inquiétudes augmentent chez nos jeunes, en ce compris les jeunes adultes qui bien que déjà dans la vie active décrochent parfois de leur travail par manque de sens ! Que peut-on faire pour mieux les aider à s’orienter, à choisir leur métier ? On en parle avec nos invités : Philippe Fonck, directeur du centre d’information et d’orientation de l’UCLouvain, Benoît Quittelier, directeur de l’asbl Bruxelles-J et Roland Vaxelaire, membre du conseil d’administration de l’Institut de formation IFF Europe pour nous présenter les programmes Tremplin et Jump.