Tendances Première : Commerces ambulants : Nouvelles opportunités ou difficultés supplémentaires depuis la crise sanitaire ? sur Auvio

En modifiant nos habitudes de consommation, la pandémie a vu s’accroître le nombre de commerces ambulants. Que ce soit sur les marchés ou dans un camion, comme les food trucks, le commerce ambulant est une activité de vente de biens ou de services de façon itinérante, dans différents emplacements de plus en plus répandue et réglementée. Pourtant tous n’ont pas vécu cette période de la même façon. Alors que certains y voyaient un moyen de se réinventer, d’autres se sont vu interdire pendant plusieurs mois. Notre chroniqueuse juridique Yasmine Lamisse fait le point sur la question avec Isabelle Morgante , chargée de communication de l’UCM et Benoit Vandenbranden, de la Guinguette Mobile, foodtruck à Namur.