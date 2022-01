Tendances Première : La bougeotte, nouveau mal du siècle? sur Auvio

La bougeotte, nouveau mal du siècle? Être en mouvement. Tout le temps. La bougeotte serait-elle le nouveau mal du siècle? Autrefois réservée à une élite, cette hypermobilité s’est progressivement répandue tel un virus en conquérant l’ensemble des territoires et classes sociales. Si la prolifération des transports motorisés promet confort, bonheur et liberté pour tous et partout, cette envie parfois pathologique de bouger n’est pas sans conséquences: accidents, pollution, étalement urbain, changements climatiques et risque épidémique. Nous en parlerons avec l’auteur du livre, “La bougeotte, nouveau mal du siècle?” paru aux éditions écosociété. Laurent Castaignède sera notre invité.