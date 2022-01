Tendances Première : « Et pourtant, ça roule ! » sur Auvio

« Et pourtant, ça roule ! », un livre témoignage sur le handicap physique. Dix ans jour pour jour après l'accident de ski qui l'a rendu tétraplégique, Romain Guérineau, alias Roro le costaud, publie "Et pourtant... ça roule !". Un premier livre, à son image, positif et drôle, qui vise à dégommer les idées reçues sur le handicap. Ce livre est l'occasion de revenir sur les avancées dans l'accompagnement privé et professionnel des personnes qui souffrent d'un handicap physique. Avec l'auteur du livre Romain Guérineau et Marie-Laure Jonet, Fondatrice et Directrice de l’asbl DiversiCom.