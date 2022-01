Tendances Première : La révolution de l'ARN messager sur Auvio

L’ARN messager a été découvert au tout début des années 1960 par François Jacob, Jacques Monod et Sydney Brenner. Il a valu aux deux premiers le prix Nobel. Au cours de l’année 2020, alors que l’humanité tout entière était menacée par le Covid-19, on a découvert et mis au point, en à peine dix mois, une série de vaccins utilisant précisément cet ARN messager et offrant l’espoir de sortir de cette pandémie. Quel regard porter aujourd'hui sur cette technologie ? Quels sont les espoirs thérapeutiques en-dehors du Covid ? Avec Fabrice Delaye, auteur du livre "La révolution de l'ARN messager. Vaccins et nouvelles thérapies" et Sophie Lucas, immunologue et présidente de l'Institut de Duve de l'UCLouvain.