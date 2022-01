Tendances Première : Crise sanitaire : quels sont les enjeux 2022 (télé-travail, ...) pour les travailleurs belges ? sur Auvio

L’agenda en matière de ressources humaines s’annoncer chargé pour les travailleurs comme pour les entreprises. Aussi bien en matière de dispositions légales qu’au niveau humain et psychologique. Ces changements auront un impact car aussi bien les entreprises que les travailleurs vont devoir adapter leur mode de travail et de fonctionnement. Quelles seront les priorités des entreprises en matière de ressources humaines ? Comment le télétravail va se généraliser, comment va se passer le cadre des travailleurs via les plateformes, comment lutter contre les maladies professionnelles, mais aussi comment être plus heureux au travail en 2022 ? Avec Emmanuel Wauters, avocat spécialisé en droit social chez MVVP, Marc Vandeleene PR & Communication Manager chez Manpower et Jean-Olivier Collinet de Jobyourself .