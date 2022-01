Tendances Première : Quand la culture se met au vert ! sur Auvio

Une petite innovation "made in Belgium" s'est invitée au tournage de la comédie musicale "Annette", qui a décroché le prix de la mise en scène au dernier Festival de Cannes. Le projet "ThegreenShot" a permis de mesurer l'empreinte carbone du film. Parce que le monde de la culture n'échappe pas à ce grand défi du changement climatique ! De plus en plus de projets sont menés pour diminuer l'impact environnemental des films, des créations théâtrales, des expositions et autre événement culturel. Avec Max Hermans, le concepteur du projet ThegreenShot, Sophie Cornet, Responsable durabilité au Théâtre de la Monnaie et Stéphanie Leempoels du programme Europe Créative.