Tendances Première : Jung, un voyage vers soi, avec Frédéric Lenoir sur Auvio

Inconscient collectif, synchronicité, archétypes, complexes, si nous connaissons tous ces concepts, savons-nous qu’ils ont été créés par le médecin suisse, fondateur de la psychologie analytique, Carl Gustav Jung ? Jung est, avec Spinoza, l’un des auteurs qui ont le plus marqué le philosophe, sociologue et auteur Frédéric Lenoir, jusqu’à un impact décisif sur sa vision du monde et de lui-même. Dans Jung, un voyage vers soi (Albin Michel), Frédéric Lenoir, a voulu rendre accessible à un large public la pensée visionnaire de ce pionnier de développement personnel. En démontrant notamment combien l’être humain a besoin de sens pour s’épanouir profondément. Frédéric Lenoir est au micro de Fabrice Lambert.