Tendances Première : L’Incroyable Histoire de la Cuisine (Les Arènes BD) sur Auvio

Après le vin, c'est au tour de la cuisine d'apparaître au menu de la collection "L'incroyable histoire" des Arènes BD. De la Préhistoire à nos jours, un tour d'horizon gourmand pour découvrir les grandes étapes de l’évolution des goûts et des pratiques culinaires de l’humanité. De celles des premières civilisations mésopotamienne, égyptienne, chinoise, indienne, méso-américaine aux cuisines grecques et romaines qui ont laissé de riches traces archéologiques et littéraires. On en parle avec Benoist Simmat, co-auteur avec Stéphane Douay, de L’Incroyable Histoire de la Cuisine (Les Arènes BD) et Pierre Leclercq, historien de l’alimentation, membre du Centre de gastronomie historique (Bruxelles) et collaborateur scientifique de l’ULiège.