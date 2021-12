Tendances Première : Agir pour le climat… mais en famille sur Auvio

Non, il ne s’agit pas d’écoanxiété. La solution pour Pascale Baussant est dans l’action, avec enthousiasme et en famille. Son livre Agir pour le climat en famille (Ed. La Plage), est conçu comme une véritable boîte à outils destinée à ceux qui ont envie d’agir pour le climat. L’auteure, mère de trois enfants, ne se cantonne pas au sujet climatique, et déborde délibérément sur le sujet environnemental. Et surtout, elle y adopte un point de vue résolument enthousiaste, en mettant en valeur des aventures. Comme un parcours dans la maison : que peut-on faire dans sa cuisine, dans sa salle-de-bain, dans son bureau, dans la chambre de bébé ou encore dans la cave ? Mais aussi à l’extérieur, lors de ses déplacements, ou de ses loisirs ? On en parle avec l’auteure Pascale Baussant, mais aussi avec Sylvie Droulans, créatrice du blog Zéro Carabistouille, conférencière, copywriter & coach zéro déchet, et avec Chris Viceroy, Directrice Générale & Directrice Marketing et de communication de Sparkoh ! https://zerocarabistouille.be/ https://sparkoh.be/