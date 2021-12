Tendances Première : Quelles attitudes adopter face aux complexes les plus fréquents chez l’enfant et l’adolescent ? sur Auvio

Mon fils est timide, ma fille est complexée par son acné, Il ou elle n’a pas réussi à dépasser son complexe d’œdipe, elle fait des régimes tout le temps, il n’a pas confiance en lui, … Les auteurs de « L’enfant et ses complexes » (Editions Mardaga), tentent d'analyser les divers mécanismes que recouvrent ces expressions et jugements « psychologiques ». Ils s'intéressent également aux attitudes et aux comportements que l'on adopte face à ces fameux « complexes », et tout particulièrement aux réactions des parents. En se basant sur des témoignages réels issus de leur pratique, Jean-Marie Besse, Professeur honoraire des Universités à Lyon, spécialisé en psychologie du développement et Marc Ferrero, psychologue clinicien, décortiquent les complexes les plus fréquents chez l’enfant et l’adolescent.