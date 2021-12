Parce que nous sommes tous stressés ! Et la pandémie n'a rien amélioré... Plus qu'un livre, c'est un programme concret, une véritable auto-thérapie que vous tenez entre les mains. En deux mois de travail, vous apprendrez à votre cerveau à se reconditionner pour trouver le chemin du calme grâce à l'hypnose, l'auto-hypnose, la méditation et plusieurs autres méthodes de relaxation ultra-simples. Une solution efficace pour arrêter de penser et faire face aux angoisses, aux attaques de panique, aux aux phobies et même à la déprime, car le stress est lié à presque tous les problèmes psychologiques qui peuvent nous toucher. Benjamin Lubszynski est praticien en psychothérapies brèves, hypnothérapeute, coach, et surtout connu pour sa chaîne YouTube. Il nous parle de son ouvrage « Être zen, ça s’apprend » (Ed. Du Rocher).