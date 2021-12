Tendances Première : Spéciale table de réveillon : accords mets, vins, bières sur Auvio

Spéciale table de réveillon : accords mets, vins, bières. Cette année encore, les fêtes seront sans doute un peu différentes pour certains. Et que l’on fasse ou non la fête, la fin de l’année reste un moment de convivialité autour de la table. L’occasion de proposer des produits traditionnels mais de les préparer avec simplicité et créativité. Et pourquoi ne pas tenter la plancha ? Nous avons réuni autour de la table Eric Mazuy (www.askmewine.eu) notre spécialiste du vin, le zythologue Laurent Munster de “Mi-orge, mi-houblon" (www.miorgemihoublon.be )et nous leur avons adjoint la créativité méditerranéenne de Nathalie Chiarada chef à la tête du traiteur Imma. Une rencontre savoureuse, plein d’originalité et de bonne humeur.