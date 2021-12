Tendances Première : Les Labels : AOP et IGP en Wallonie sur Auvio

A l’heure où les consommateurs recherchent de plus en plus des produits locaux et de qualité, la campagne Eurofoodart vient d’être lancée pour 3 ans en Belgique, en France et en Italie pour promouvoir le savoir-faire régional européen au travers des produits labellisés d’Appellation d’Origine Protégée (AOP) et d’Indication Géographique Protégée (IGP). Une façon de faire connaitre ses produits du grand public mais aussi d’attirer des jeunes producteurs en quête d’excellence et de garantie de qualité. Les produits wallons labélisés : combien le sont aujourd’hui ? Quels sont les avantages de cette labellisation ? Comment faire labelliser un produit local et traditionnel ? On en parle avec Philippe Mattart, directeur de l’APAQW, Philippe Bouillon, producteur de salaisons à La Roche-en-Ardenne (Jambon d’Ardenne IGP, Saucisson d’Ardenne IGP, pipe d’Ardenne IGP et Collier d’Ardenne IGP), Bérénice Fassotte, ingénieure de recherche à Gembloux Agro-Biotech en charge du projet Agri Label et Thierry Lejeune, des vins Gudule.