Tendances Première : Le Grand traité du jardin punk (éditions Terre Vivante) sur Auvio

Le livre d’Éric Lenoir est un vrai mode d’emploi pour appliquer la méthode “jardin punk” – économie de moyens, amélioration de ce qui est en place, écologie et transgression joyeuse – on pourrait aussi le résumer ainsi : comment créer et gérer un jardin quand on est fainéant, rebelle, fauché et écolo ! Tous les milieux “punkisables” y sont évoqués : zones humides et bassins, pelouses, talus, terrains secs, potager, verger, chemins et sentiers, forêt-jardin, sous-bois, lieux impossibles, sanctuaires de biodiversité, etc. Eh oui, il est possible d'agir dans l'esprit du jardin punk en hiver : Bouturages, organisation, réflexion, repérages, déblaiements font partie des actions possibles, et il y en a d'autres. On en parle avec Eric Lenoir