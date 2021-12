Tendances Première : Cultivons-nous - Bien manger avec les paysans d'aujourd'hui (Ed. Les Arènes) sur Auvio

" Fils et petit-fils de paysan, j'ai grandi dans une ferme. Vivant entre ville et campagne aujourd'hui, je veux œuvrer à réconcilier les mondes agricole et urbain autour de cette terre qui m'a tant donné. " Édouard Bergeon est journaliste et réalisateur. L’auteur du film « Au nom de la terre » (avec Guillaume Canet) a lancé l’année dernière une chaîne de télévision consacrée au monde agricole : CultivonsNous.tv. En écho à cette chaîne, il publie un livre pour raconter les liens humains qui relient la terre à notre assiette quotidienne, pour rencontrer celles et ceux qui nous nourrissent, en texte, en illustration, en photo, en BD et surtout en témoignages : « Réconcilier le monde urbain et le monde agricole passe par des solutions, de la bienveillance… » Avec aussi Stéfan Jacobs, chef pour le Hors-champs, Ariane Charrière, de la Ferme du Marronnier et Cyrille Guiot, de la Ferme du Tchapia. http://www.fromagerie-du-marronnier.be/ https://www.lafermedutchapia.be/