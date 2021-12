Tendances Première : Mutation – L’aventure humaine ne fait que commencer (Ed. Le Pommier) sur Auvio

Depuis quelques années, des groupuscules transhumanistes fantasment une mutation humaine. En nous « augmentant », nous pourrions vaincre la mort, et véritablement être «comme des dieux». Mais opportunément, les mêmes, refusant tout déterminisme biologique, minimisent la véritable mutation en cours : celle de la planète. Or, si elle est bel et bien le défi du siècle, une mutation humaine doit nécessairement prendre acte des limites de la Terre. Elle procédera non d’une amélioration ou d’une augmentation de l’individu, mais d’un changement radical de la façon dont nous coexistons, entre humains, et entre humains et non-humains. Elle portera sur cet espace qui est « entre ». Bref, elle sera politique. Nathanaël Wallenhorst maître de conférences, docteur en sciences de l’environnement, en science politique et en sciences de l’éducation, dont les recherches portent sur les incidences éducatives et politiques de l’entrée dans l’Anthropocène, sera notre invité.