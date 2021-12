Tendances Première : Je suis épuisé.e (Ed. De Boeck Supérieur) sur Auvio

Anxiété, surmenage, burn-out... ce n'est pas que dans la tête ! L'épuisement est une réalité physiologique, et ce livre donne des clés pour lutter efficacement contre lui. L’auteur, Cathy Assenheim (psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie) nous éclaire et nous aide à comprendre les causes nerveuses et hormonales des symptômes typiques, interpréter les signaux d'alerte physiologiques avant qu'il ne soit trop tard et faire le point sur notre état de résistance grâce à différents questionnaires. Elle nous donne également (et surtout !) un guide pratique pour réagir concrètement lorsque la fatigue s'est installée ou qu'un diagnostic d'épuisement a été posé. L’auteure du best seller « Mon cerveau est hyper » est notre invitée ce mardi. www.cathyassenheim.com