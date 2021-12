Tendances Première : La culpabilisation sociale (Ed. Albin Michel) . Avec Esla Godart sur Auvio

Une domination insidieuse et invisible s’exerce : on se croit libre (puisqu’on choisit) mais on ne l’est pas (car on n’a jamais voulu de ce choix !). De la violence domestique à certains discours médiatiques ou politiques, de la cancel culture à la violence des réseaux sociaux, sans oublier le nudge – ce petit coup de pouce qui nous oriente dans la bonne direction sans qu’on s’en aperçoive, Elsa Godart, philosophe et psychanalyste, démasque une société de la culpabilisation. Elle montre le chemin pour éviter cette tutelle morale, quitte à aller contre la doxa. Et donne les moyens de ne pas se laisser imposer cette parodie de choix en faisant appel à une éthique d’humanité : Le principe de vie. Elsa Godart est notre invitée.