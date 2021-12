Tendances Première : La solidarité : aspects juridiques sur Auvio

En cette période de fin d’année, il n’est pas rare que notre esprit de solidarité soit sollicité pour des causes diverses. Par exemple, le 10 décembre, nous allons allumer notre bougie Amnesty International. C’est à cette date que nous célébrerons par ailleurs, la Journée Internationale des Droits de l'Homme. Autre exemple, l’opération Viva For Life qui démarrera quelques jours plus tard, ou celle de Cap48 qui s’est clôturée il y a peu, ou encore l’Unicef présente sur tous les fronts pour soutenir les droits des enfants. Avec la crise que nous vivons, la solidarité revêt même des aspects particuliers. On en parle avec Renaud Tockert, responsable Cap 48 et Viva For Life, Philippe Henon External Relations Manager pour Unicef Belgique et Yasmine Lamisse, notre chroniqueuse juridique.