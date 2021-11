Tendances Première : Les coopératives, l’autre économie sur Auvio

Ancrées localement, les coopératives sont des acteurs économiques qui produisent des biens et des services essentiels. Plus transparentes, plus citoyennes, plus démocratiques, ces entreprises sont portées collectivement et démontrent souvent une bonne solidité financière. Longtemps incomprise parce qu’elles ne cherchaient pas à maximiser le profit, elles représentent aujourd’hui un modèle entrepreneurial particulièrement résilient. En Wallonie, elles sont soutenues par W.Alter(l’entreprise publique d’économie sociale de la Région wallonne) qui, après une série d’articles dans le Soir et Sud Presse, nous propose aujourd’hui un panorama des coopératives wallonnes sous forme de livre. Focus sur cette économie avec Flora Kocovski, directrice de l’Agence W-Alter, Frédéric Dufays, Professeur de l’Ecole de gestion, HEC Liège – Université de Liège ,spécialisé en coopératives, François Olivier, coopérative Les petits producteurs et Geoffroy Wolters, directeur de la CIACO W.Alter, le partenaire financier de vos projets d’économie sociale et coopérative en Wallonie (w-alter.be) Les Petits Producteurs - Les Petits Producteurs Papeterie, imprimerie, copie, librairie LLN et Woluwe | Ciaco