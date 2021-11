Tendances Première : Précarité des étudiants: Quelles sont les différentes aides proposées par les services d’aide des universités et hautes écoles ou des CPAS ? sur Auvio

Il y aurait aujourd’hui quelques 80.000 jeunes en situation de précarité étudiante en Belgique. Entre le minerval, les supports de cours, le logement, les transports, la nourriture et la vie sociale, on estime qu’une année d’étude sup’ peut coûter jusqu’à 10.000€. Malheureusement, trop de jeunes ne sont pas assez informés sur toutes les aides existantes, ou n’osent pas les solliciter. Quel a été l’impact réel de la crise sanitaire sur les revenus des étudiants ? Quelles sont les différentes aides proposées par les services d’aide des universités et hautes écoles ou des CPAS ? Est-ce courant que des étudiants demandent ces aides aux CPAS ? Les possibilités actuelles de jobs étudiants ? On en parle avec Pierre Targnion Chargé de communication à la Fédération Infor Jeunes, Stéphanie Mureau, juriste Infor-Jeunes et Alain Vaessen, Directeur général de la Fédération des CPAS.