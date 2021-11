Tendances Première : S’initier à la psychologie positive (Ed. Eyrolles) sur Auvio

Favoriser le développement d'un bien-être durable et des compétences de résilience ? C'est ce que propose la psychologie positive. Grâce à une meilleure connaissance de soi, en identifiant ses forces et en accueillant ses émotions, elle permet de porter un regard différent sur son quotidien. Elle invite aussi à accepter ses vulnérabilités pour cultiver des relations authentiques et solidaires, et être en mesure de mieux faire face aux difficultés. On en parle avec l’autrice Rebecca Shankland, professeure des universités en psychologie à l'université Lumière Lyon 2.