Tendances Première : « De quoi avons-nous vraiment besoin ? « (Ed. Des Liens qui libèrent), Les Economistes Atterrés sur Auvio

De quoi avons-nous vraiment besoin ? Comment se nourrir, se loger, s’éduquer, se cultiver, se soigner ? Comment produire et travailler ensemble ? Partir de ces besoins, c’est envisager, au-delà des seules politiques économiques, les voies démocratiques concrètes de cette véritable bifurcation sociale et écologique que la société doit mener. Partir de ce dont nous avons vraiment besoin, c’est sortir de l’économisme coupé de la réalité sociale et fonder l’économie sur les valeurs humaines auxquelles nous tenons pour vivre ensemble. Les Économistes Atterrés nous invitent à distinguer l’essentiel du superflu et l’utile du nuisible. C’est seulement à partir de ces véritables besoins que peut se construire une réelle alternative sociale et écologique au capitalisme néolibéral actuel. Avec Virginie Monvoisin (professeure à la Grenoble École de management) et Dany Lang (maître de conférences à l'université Paris-13).