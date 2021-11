Tendances Première : Sport et nouvelles technologies, l’avenir ? sur Auvio

Organisé au centre d’entraînement des Diables Rouges le 14 octobre dernier, le premier forum SportsTech Belgium a permis d’envisager des projets high-tech innovants applicables aux sports. Ce sommet annuel a pour objectif de rassembler les acteurs des nouvelles technologies et du sport et d’inspirer les start-up qui hésitent à se lancer. Ceux-ci sont accompagnés et conseillés dans leurs démarches, notamment pour pouvoir décrocher des investissements. La Belgique pourrait-elle bientôt accueillir la Silicon Valley de la “sportech” ? On en parle avec Nicolas Bourdon (président du Sports & Entertainment Technology Club), Jean-Yves Mignolet (CEO de l’entreprise Myocene) et Xavier Picard (fondateur de l’application Athletin).