Tendances Première : Funérailles, quelles sont les tendances actuelles ? sur Auvio

Où organiser un enterrement laïc ? Avec qui ? Comment écrire un discours d'enterrement ? Quels rituels inventer ? Comment faire de ce moment crucial un temps unique ? Aujourd’hui, près d’un tiers des obsèques donne lieu à une cérémonie civile. Une décision qui laisse souvent les familles face à un vide symbolique qui peut être déroutant. Choix du lieu et du maître de cérémonie, faire-part, discours, musique d'enterrement, objets symboliques, gestes rituels… L'ouvrage “Un enterrement comme je veux !” de Sarah Dumont propose des pistes de réflexion, des solutions concrètes et des contacts pour être guidé lors de l'organisation de l'enterrement d'un proche ou pour pouvoir anticiper le sien. On en discute avec Sarah Dumont et le président de la Fédération wallonne des entrepreneurs de pompes funèbres, Jean Geeurickx.