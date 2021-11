Tendances Première : Tout ce qu’il faut savoir sur les voitures vertes sur Auvio

La conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) se termine ce vendredi. L’occasion pour nous de revenir sur l’un des sujets mobilité du moment : les voitures vertes. Tout ce qu'il faut savoir sur les « green cars », réglementations et changements à venir, nous en parlerons avec nos invités : l'avocat spécialiste en énergie et mobilité verte Maître David Haverbeke (Cabinet bruxellois Fieldfisher), le journaliste du Moniteur Automobile Olivier Duquesne et Yasmine Lamisse, notre chroniqueuse juridique.