Tendances Première : Moi, papa (Ed. Kennes), le nouveau livre d'Adrien Devyver sur Auvio

Il y a 5 ans, Adrien Devyver décrochait le plus beau métier du monde, celui de papa. Un moment de bonheur mais aussi de questionnements : Nous les papas, on va (devoir) faire quoi exactement ? Comment appréhender la première échographie ? Quelles sont les techniques pour communiquer avec bébé in-utéro ? Comment gérer les premières contractions ? Quels sont les bons réflexes pour réussir le premier bain ? Le premier biberon, chaud, tiède ou froid ? Comment vivre de la plus chouette manière la première panade ? Et surtout comment prendre bien soin de la (future) maman? C'est à toutes ces questions qu’il tente de répondre en tant que papa d'un merveilleux Gaspard, dans un ouvrage parsemé de kilotonnes d'endorphines, où il est accompagné de papas formidables et d'experts de la santé (pédiatre, psychologue, sage-femme, infirmière...), pour se pencher sur l’une de ses passions : les relations entre un père et son enfant.