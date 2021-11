Tendances Première : Opération CNCD 11.11.11 – La question de l'alimentation dans les pays en développement sur Auvio

Une des conséquences de la crise du coronavirus dans les pays en développement est la crise alimentaire causée par les disruptions dans les chaînes d’approvisionnement et la hausse des prix alimentaires qui atteignent des niveaux records et font basculer des dizaines de millions de personnes supplémentaires dans la malnutrition. Un des enjeux de la COP26 et de la lutte contre le changement climatique est l’agriculture, qui est à l’origine de 25% des émissions mondiales de CO2. L’alternative au modèle agro-industriel actuel est l’agro-écologie, qui n’utilise pas d’énergie fossile ni d’engrais chimique et de pesticides. L’Opération 11.11.11, lancée en 1966 suite à l’appel de l’ONU pour éradiquer la faim dans le monde, finance de nombreux projets d’agro-écologie qui font leurs preuves en matière environnementale et sociale. Focus sur la question de l’alimentation dans les pays en développement avec Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD-11.11.11, et Benoît De Waegeneer (SOS FAIM).