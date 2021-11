Tendances Première : COP26 - Comment agir pour plus de justice sociale et écologique ? sur Auvio

La Cop 26 vient de débuter à Glasgow en Ecosse. Cent nonante-six Etats sont autour de la table pour enfin fixer des modalités pratiques qui permettront de maintenir la hausse des températures en deçà de 2°C voire de 1,5 °, comme initialement prévu dans l’accord de Paris de la Cop 21. Enjeux colossaux donc pour cette nouvelle édition de la Cop ! Cédric Chevalier, ingénieur de gestion, économiste, fonctionnaire de l’environnement et actuellement détaché comme conseiller du gouvernement veut rester optimiste et nous propose dans son essai « Terre en vue ! » (Editions Luc Pire) une alternative, le Pacte social-écologique « qui place l’autonomie au centre, tout en réintégrant les limites de la Biosphère. » Il nous incite à être des citoyens actifs pour agir concrètement sur ce nouvel horizon ! Tout comme, la campagne d’Oxfam Magasins du Monde qui nous rappelle qu’être un consommateur responsable nous permet de poser des actes pour une meilleure justice climatique ! Cédric Chevalier, auteur et Patrick Veillard, chargé de recherche et de campagne pour Oxfam-Magasins du Monde sont les invités de Véronique Thyberghien.