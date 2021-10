Tendances Première : Quels nouveaux récits pour des futurs désirables ? sur Auvio

Le bouleversement climatique n’est plus une menace lointaine et le monde d’après la crise sanitaire laisse augurer de nombreuses conséquences bien concrètes. Jusqu’il y a peu, que ce soit dans les fictions, dans les sciences humaines ou les programmes politiques, l’horizon semblait dystopique et les alternatives absentes. Nous avancions, atomisé.e.s et impuissant.e.s, vers un futur sombre non choisi. Mais les choses changent et on peut constater l’émergence d’œuvres, fictionnelles ou non, qui, loin de renvoyer à une rêverie utopique, activent l’imagination dans le but d’entrevoir un futur enviable. Il ne s’agit plus de subir ni de fuir la réalité mais de la regarder en face, en ce compris les éléments toxiques qui agissent par la séduction, via la publicité́, la mode et les médias en général, pour nous inciter à vouloir tout, tout de suite, quitte à sacrifier la planète. Durant deux mois, la Maison du Livre, à Bruxelles, vous invite à observer et accueillir ce frémissement, à esquisser de nouveaux récits, à renouer avec le plaisir de proposer plutôt que toujours s’opposer. On en parle avec July Robert, chargée de communication à la Maison du Livre, Pierre Lorquet, chargé de projet à la Maison du Livre et Georgia Froman, éditrice aux éditions Wildproject. Accueil - La maison du livre