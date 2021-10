Tendances Première : Wall Street à l'assaut de la démocratie (Ed. Odile Jacob) sur Auvio

Comment les marchés financiers accroissent les inégalités : le 4 novembre 2020, en plein milieu de la pandémie, l’indice Dow Jones dépasse le cap de 30 000 points pour la première fois alors qu’une crise mondiale éclate au grand jour. Comment une telle dérive financière du capitalisme a-t-elle été rendue possible ? Ce moment met en évidence la déconnexion entre les marchés financiers et la société, qui atteint le cœur même de nos démocraties. L’année 2020 nous aura démontré qu’une nouvelle forme de capitalisme solidaire devra faire place au “tout pour l’actionnaire”. Selon Georges Ugeux, cette révolution sera le seul moyen d’empêcher que la démocratie se déroule dans la rue. Son ouvrage cherche par des propositions concrètes à démocratiser les marchés financiers et à y réintroduire une éthique qui leur fait cruellement défaut.