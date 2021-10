Tendances Première : Devenez votre propre Psy (Allary Editions) sur Auvio

Une neuroscientifique et un thérapeute allient théorie et pratique pour que vous puissiez enfin devenir votre propre psy et vous libérer de vos entraves ! Anxiété, peurs, stress, conflits, impulsivité, colère, déprime, manque de confiance en soi... relèvent de mécanismes cérébraux qui se sont mis en place, à notre insu, au fil de notre vie. Pour les apaiser, il nous faut être maître de notre cerveau, comprendre son fonctionnement et apprendre à agir sur lui. C'est ce que nous proposent Anne-Hélène Clair, docteure en neuro-sciences et Vincent Trybou, psychologue et psychothérapeute. Ils allient théorie et pratique pour mettre à notre disposition une boîte à outils efficace. Nous pouvons ainsi transformer nos comportements délétères, calmer nos émotions virulentes et déconstruire nos pensées négatives. Ils nous proposent de devenir notre propre psy et de nous libérer enfin de nos entraves !