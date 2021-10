Tendances Première : Semaine de l'info Constructive – Parler du monde autrement sur Auvio

Du 18 au 24 octobre, les médias francophones participent à la troisième édition de la Semaine de l’Info Constructive. En proposant une vision plus nuancée de la société, le journalisme constructif enrichit les pratiques journalistiques : il défend, dans les lignes éditoriales, une vision 360° (The Full Picture), des sujets d’information traités sous l’angle des perspectives et/ou des solutions et un traitement adéquat de l’actualité (ton, vocabulaire, illustration). Et ce quel que soit le domaine : économie, science, vivre ensemble, consommation, culture, éducation, agriculture… On en parle avec Yasmine Boudaka, coordinatrice et David Domingo Santamaria, Président du Master en Journalisme à l’ULB Semaine de l'info Constructive – Parler du monde autrement Du 18 au 24 octobre, les médias francophones participent à la troisième édition de la Semaine de l’Info Constructive. En proposant une vision plus nuancée de la société, le journalisme constructif enrichit les pratiques journalistiques : il défend, dans les lignes éditoriales, une vision 360° (The Full Picture), des sujets d’information traités sous l’angle des perspectives et/ou des solutions et un traitement adéquat de l’actualité (ton, vocabulaire, illustration). Et ce quel que soit le domaine : économie, science, vivre ensemble, consommation, culture, éducation, agriculture… On en parle avec Yasmine Boudaka, coordinatrice et David Domingo Santamaria, Président du Master en Journalisme à l’ULB http://www.new6s.be/index.php/evenements/la-semaine-constructive