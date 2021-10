Vivre différemment les prochaines années à cause du COVID19, c’est aussi une réalité pour les questions notariales : coliving, déplacement vers les zones plus rurales, transformation des lieux de vie en lieux de travail, installation à l’étranger, … Nous ferons le point avec nos notaires Valérie Masson (Brabant Wallon) et Marc Van Beneden (BXl) qui répondront à vos questions.