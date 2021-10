Tendances Première : Les multi potentiels. Avec Frédérique Genicot sur Auvio

Les multi potentiels, Frédérique Genicot (Ed. Dunod). Couteau suisse, touche-à-tout, … si aujourd’hui, les parcours professionnels ne sont plus toujours linéaires, c’est encore plus vrai chez les multipotentiels. Avec leur capacité à exceller dans des domaines différents au cours de leur vie professionnelle ou dans plusieurs activités en même temps, ils ne sont souvent pas spécialistes, trouvent du sens dans l’expression de leurs passions hors du monde du travail et peuvent devenir de vrais atouts dans le cadre professionnel. Indépendants ou salariés, ils ont choisi d’assumer cette spécificité. Cette description vous fait penser à quelqu’un ? Frédérique Genicot est consultante en stratégie commerciale et coach d’entrepreneurs multipotentiels.