Tendances Première : Les Parents aussi ont besoin d'amour. Avec Alain Braconnier sur Auvio

Les Parents aussi ont besoin d'amour (Ed. Odile Jacob). En explorant les composantes de cet amour qui naît dès les premiers jours de la vie, on comprend qu’il est important d’apprendre aux enfants à montrer leurs sentiments et aux parents à aimer leurs enfants pour entretenir ce lien si essentiel. Alain Braconnier est psychologue, psychiatre, responsable de la formation APEP au CHU Pitié-Salpêtrière, professeur émérite de l’École des psychologues praticiens. Il est l’auteur de grands succès comme Mère et Fils, Les Filles et les Pères, Être parent aujourd’hui, Protéger son soi, Optimiste, L’Enfant optimiste, ou encore On ne m’écoute pas ! ou La Peur du futur.