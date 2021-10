Tendances Première : Covid 19. De la crise aux opportunités (Ed. Mardaga) sur Auvio

Face à la crise de la COVID-19, le constat est fracassant : nous n'étions pas prêts. Et la gestion en urgence a dévoilé combien les piliers de notre société sont chancelants et nos modèles obsolètes, surtout en matière de système de santé. Les pandémies ont souvent servi de détonateur pour des changements sociétaux majeurs. Cette crise serait-elle le « disrupteur » nécessaire à l'évolution de nos cultures ? Après avoir tracé la chronologie des grandes pandémies, Philippe Coucke fait le bilan des connaissances scientifiques et médicales sur le virus. Il décrypte ensuite la gestion politique internationale, analyse la situation économique et met en exergue les mutations que la crise impose. De la confusion générale, une seule certitude émerge : la technologie innovante dans le secteur de la santé est incontournable pour envisager le futur. Enrichissant son propos d'exemples d'innovation technologique, Philippe Coucke propose des pistes pour propulser la 4e révolution industrielle dans le secteur de la santé. Il pose ainsi les fondements d'un nouveau modèle, afin de se préparer aux prochaines pandémies.