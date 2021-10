Tendances Première : L'écoconstruction, nouvel Eden pour l’avenir ? sur Auvio

En Wallonie, on prévoit la construction ou rénovation de plus d’1,2 millions unités de logements dans les prochaines années. A bxl, 50 % du bâti est et reste extrêmement énergivore. Selon certaines études, le secteur des bâtiments représente près de 30 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Derrière ces chiffres, une réalité défendue par certains, il faut et faudra se tourner de plus en plus vers l'éconstruction. Moins énergivore, plus respectueuse de l'environnement, des travailleurs et des habitants, elle permet aujourd'hui de mettre en avant une économie et une industrie locale, avec des matériaux renouvelables ou plus facilement renouvelables. L'écoconstruction, nouvel Eden pour l’avenir ? Comment amener le particulier à se tourner vers ce modèle, comment amener le secteur de la construction à se détourner de pratiques anciennes et, surtout, faut-il s'en détourner ? Les pouvoirs publics favorisent-ils ce modèle de développement et à quel prix construire ou rénover "éco" ? Nous en parlons avec nos invités, à l’occasion du Salon Batireno qui se tient à Namur dès le 16 octobre 2021. https://www.batireno.be/