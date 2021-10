Tendances Première : Soutenir les familles bilingues ! sur Auvio

Avec le développement des écoles en immersion, du programme d’échanges européen Erasmus, et même l’apparition de crèches qui proposent un début d’apprentissage de l’anglais aux tout-petits, de plus en plus de familles utilisent désormais plusieurs langues au sein du foyer ! Mais comment fonctionner au mieux au sein d’une famille bilingue ou multilingue ? Certains parents ont parfois besoin de soutien ! On en parle avec Catherine Bouko, maître de conférences en communication multilingue à l’Université de Gand et coordinatrice du projet “Erasmus+ PEaCH“.