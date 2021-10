Tendances Première : J'ai pas les codes ! (Ed. Albin Michel) sur Auvio

Faites-vous partie de ces personnes dites « atypiques » (hypersensibles, surefficients, surdoués et autres « pense-trop »…) qui se sentent parfois en décalage avec les autres et qui ont du mal à trouver leur place dans la société ? Multipliez-vous les maladresses et les gaffes au risque de vous mettre – bien malgré vous – les gens à dos et d’être les premiers à en souffrir ? Détestez-vous les réunions stériles et interminables, les bavardages futiles dans les soirées, les règles injustes, les dress codes arbitraires, les problèmes non résolus… ? Le diagnostic est clair : il vous manque les codes pour comprendre le monde qui vous entoure ! Le dernier livre de Christel Petitcollin, conseillère et formatrice en communication et développement personnel, conférencière et écrivaine, sera votre mode d’emploi, votre précieuse boussole pour apprendre à naviguer avec discernement dans les eaux troubles de la société, sans vous échouer naïvement sur les récifs de l’incompréhension réciproque.