Tendances Première : Nomades des mers, un bateau laboratoire de Low Tech. Avec Corentin de Chatelperron et Caroline Pultz sur Auvio

Les Low-tech, ces technologies de la débrouille, peuvent-elles changer le monde ? Un catamaran pas comme les autres a pris le large le 23 février 2016 pour une expédition de 5 ans autour du monde à la recherche d’inventions ingénieuses : les Low-tech. Sur le Nomade des Mers, véritable bateau-laboratoire, une équipe de passionnés a trouvé des solutions simples à nos problématiques environnementales, économiques et vitales. « Si un bateau peut accueillir autant de Low-tech, un habitat peut très bien faire de même. » L’ingénieur Corentin de Chatelperron, initiateur de cette expérience et fondateur de l’association Low-tech, ainsi que la Belge Caroline Pultz, exploratrice low-tech, membre de l’équipage du « Nomade des Mers » depuis 2020, sont les invités de Tendance Première pour partager cette fabuleuse aventure. Bientôt un livre “Ma biosphère. Vivre autonome grâce aux low-tech" Editions Arthaud et un documentaire 4 mois sur ma biosphère le 28 octobre sur ARTE. https://lowtechlab.org/fr (20+) Low-tech Lab | Facebook https://www.youtube.com/channel/UCu6mFdACj_quODcUujiT62Q https://www.facebook.com/groups/lowtechbelgium/